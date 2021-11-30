Общество

Почта Деда Мороза начала работать в Псковской области

Почта России в своих отделениях начала принимать новогодние письма Деду Морозу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

Отправить письмо с новогодними поздравлениями или с пожеланиями подарков от Деда Мороза дети и взрослые могут с 1-го по 31-е декабря. Почтовые ящики в Псковской области располагаются в центральных отделениях по адресам: улица Советская, 30 в Пскове и улица Комсомольца Зверева, 39 в Великих Луках.

Чтобы отправление попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых волшебнику в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, ”Дом Деда Мороза”»

«Новогодних чудес ждут как дети, так и взрослые. Поэтому почта Деда Мороза открыта для всех делающих. Отправить письма можно, в том числе, опустив его в любой ближайший к вашему дому почтовый ящик. Каждый день наши сотрудники будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза», - рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, из них более 20000 — на Северо-Западе.