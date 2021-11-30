Общество

Более 10 тысяч добровольцев зарегистрировано в Псковской области

Более 10 тысяч добровольцев зарегистрировано в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram, поздравляя волонтеров с Международным днем добровольцев.

Фото: Instagram-аккаунт губернатора Михаила Ведерникова

«Вы смело и бескорыстно помогаете в ликвидации последствий стихийных бедствий, в поисках пропавших людей, успешно участвуете в проведении важных спортивных и культурных мероприятий города и всего региона, - отметил он. - Особые слова признательности всем тем, кто вносит свой вклад в борьбу с пандемией: доставляет продукты и лекарства для пожилых людей, помогает с перевозкой врачей и пациентов, поддерживает медработников».

Губернатор подчеркнул, что в 2021 году в Псковской области при содействии регионального центра добровольчества провели более 1000 мероприятий.

«Для вашей эффективной работы мы создаем условия и площадки, на которых вы можете встречаться и придумывать новые идеи, меняя мир к лучшему. На территории региона уже открыто 13 центров добровольчества и зарегистрировано более 10 000 добровольцев», - продолжил он.

Михаил Ведерников поблагодарил волонтеров за активную жизненную позицию, искренность, бескорыстность и стремление сделать мир лучше. «От всей души желаю, чтобы все ваши идеи воплощались в жизнь!» - добавил глава региона.