Общество

Ледяной дождь прогнозируется в Псковской области 12 декабря

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 декабря. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами прогнозируется ледяной дождь, на дорогах образуется гололедица.

Фото: pixabay.com

Температура воздуха по области будет находиться в диапазоне от -4 до +1 градуса. Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Вечером он сменит направление на юго-западное.

Атмосферное давление будет высоким.