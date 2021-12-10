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Общество

Ледяной дождь прогнозируется в Псковской области 12 декабря

11.12.2021 15:30|ПсковКомментариев: 0

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 декабря. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами прогнозируется ледяной дождь, на дорогах образуется гололедица.  

Фото: pixabay.com

Температура воздуха по области будет находиться в диапазоне от -4 до +1 градуса. Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Вечером он сменит направление на юго-западное. 

Атмосферное давление будет высоким.

Теги: #прогноз погоды #погода #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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