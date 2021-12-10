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Энергетики ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской области

Специалисты «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия утреннего ледяного дождя в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото из архива ПЛН

«Осадки сопровождаются потеплением. Такие условия идеальны для образования льда на проводах. Сетевая компания не допустила масштабных отключений, большинство потребителей включают в первые часы после технологических нарушений. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме», - рассказали в компании «Россети Северо-Запад».

К работам в Псковской и Новгородской областях на данный момент привлечены 211 бригад и 258 единиц техники. Специалисты вынуждены пробираться к линиям электропередачи через сугробы и упавшие деревья.

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В Псковском филиале компании продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики всю неделю круглосуточно ликвидируют последствия непогоды.

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Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 или на портале: светлаястрана.рф.