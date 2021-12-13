Общество

Петербург и Псков свяжет дополнительный поезд в канун Нового года

Дополнительный поезд между Санкт-Петербургом и Псковом запустят 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Фото: pixabay.com

Поезд №223 сообщением Санкт-Петербург – Псков отправится 31 декабря 2021 года в 14:16 с Московского вокзала и прибудет в Псков в 19:48. Время в пути составит 5 часов 32 минуты.

На своем маршруте из Санкт-Петербурга поезд будет останавливаться на станциях Луга, Плюсса и Струги Красные.

Состав поезда №223 сформирован из межобластных (сидячих), плацкартных и купейных вагонов, в числе которых имеется вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров, оборудованный биотуалетами и кондиционером.

Приобрести билеты на поезд №223, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».

В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки.