Общество

Новый заместитель появился у прокурора Псковской области

Старший советник юстиции Алексей Попов приказом Генерального прокурора РФ назначен на должность заместителя прокурора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В органах прокуратуры Алексей Вячеславович служит более 22 лет. Обладает значительным опытом следственной работы, организации надзорной деятельности, хорошими аналитическими и организаторскими способностями», - отметили в пресс-службе.

Неоднократно поощрялся за примерное исполнение служебных обязанностей. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» III степени.

До назначения на должность заместителя прокурора Псковской области Алексей Попов проходил службу в должности прокурора Октябрьского района города Пензы.

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Напомним, Сергей Левшаков, занимавший пост заместителя прокурора Псковской области, был назначен на пост заместителя прокурора Челябинской области.