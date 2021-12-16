Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
лечение без очередей и хамства
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
праздник в усадьбе
Что нужно для любимого хобби?
Особенности псковской кулинарии
«Справедливая Россия» решает проблемы
Карта Культура Причудья
Мифы о стоматологах развеяны
разговоры о кухне
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.12.2021 14:254 Ниже «неуда», хуже некуда 16.12.2021 20:210 Министр промышленности ощутил на себе недостатки сотовой связи в Псковской области 16.12.2021 20:110 В регионы повторно направили законопроект о QR-кодах в общественных местах 16.12.2021 20:010 Псковские школьники поучаствовали в пилотном цифровом уроке 16.12.2021 19:231 Второй этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове решили отложить 16.12.2021 19:160 Более 2000 обращений поступило на «прямую линию» с губернатором Псковской области
 
 
 
Самое популярное 13.12.2021 10:4521 Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев 09.12.2021 17:5219 Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом 11.12.2021 15:1420 Близнецов весом 490 и 1100 граммов родила 16-летняя псковичка 13.12.2021 15:4629 В Пскове пятиклассника накажут за объявление о продаже «школы с рабами» 14.12.2021 07:150 Петербург и Псков свяжет дополнительный поезд в канун Нового года
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В регионы повторно направили законопроект о QR-кодах в общественных местах

16.12.2021 20:11|ПсковКомментариев: 0

Законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения ко второму чтению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. 

В четверг документ одобрила нижняя палата парламента в первом чтении. Как ранее говорил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, после этого проект вновь разошлют в регионы.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», — написал Володин в телеграм-канале.

Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Согласно тексту документа, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Ранее в правительстве заявили, что решения об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Там также отметили, что закон не коснется детей. Помимо этого, сертификат о вакцинации можно будет получить не только в электронной, но и в бумажной форме в МФЦ.

На этой неделе Голикова рассказала, что россияне, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачам, смогут сдать анализ на антитела и вне зависимости от их уровня получить сертификат с QR-кодом. Аналогичные правила будут распространяться и на граждан, привившихся зарубежными вакцинами.

Вице-премьер также отметила, что в перспективе в ковид-сертификате предусмотрят данные о временном или постоянном медотводе от прививки.

Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. В изначальной концепции предполагалось, что россиян обяжут предъявлять QR-коды не только в общественных местах, но и на железнодорожном и авиатранспорте. Однако от этой части решили отказаться.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.

Теги: #закон #коронавирус #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы новогодним украшением Пскова?
В опросе приняло участие 230 человек
Сюжет: Введение QR-кодов в Псковской области В регионы повторно направили законопроект о QR-кодах в общественных местах Петр Алексеенко объяснил, почему он против введения QR-кодов Губернатор рассказал, ждет ли псковичей ведение QR-кодов в транспорте Александр Братчиков заявил об отсутствии дискриминации в законопроекте о введении QR-кодов Губернатор пригрозил закрытием общепита в двух районах Псковской области Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки Переболевшим COVID-19 псковичам напомнили о возможности получить QR-код без прививки Александр Котов о введении QR-кодов: Рассчитываю, что граждане нас поймут Игорь Дитрих: Введение QR-кодов считаю абсолютно правильным Анастасия Повторейко: Введение QR-кодов — это рациональная и оправданная мера Александр Котов выступил в поддержку федерального законопроекта о введении QR-кодов В областном Собрании рассмотрели поправки к федеральному законопроекту о QR-кодах Большинство респондентов ПЛН считают жесткой мерой введение QR-кодов в транспорте Законопроект об использовании QR-кодов в транспорте рассмотрят региональные парламенты Псковский врач рассказала, изменится ли QR-код после ревакцинации Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 Руководство ПсковГУ планирует ввести QR-коды для посещения вуза Власти Псковской области назвали документы, которые нужно предъявлять с QR-кодом Псковичей предупредили о последствиях отказа от вакцинации Выступившую за отмену QR-кодов псковичку заподозрили в организации несанкционированного митинга QR-коды останутся надолго – Михаил Ведерников Куриный код Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода Как живут кафе Пскова в период антиковидных ограничений. ФОТОРЕПОРТАЖ В Псковской области фиксируют многочисленные попытки предъявления чужих QR-кодов Псковичам с медотводом к вакцинации от COVID-19 разрешили посещать кафе В Псковской области определили условия для проведения банкетов и посещения катков Система QR-кодов начала действовать в Псковской области В Псковской гордуме планируют ввести QR-коды для участия в сессии Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября В Псковской области вырос спрос на курьеров и удаленку из-за введения QR-кодов ПЛН-ТВ: Одобряете ли вы введение QR-кодов в Псковской области? Человек и QR-код Псковичам запретили ходить в планетарий без QR-кода Псковский бизнес оценил последствия от введения QR-кодов QR-код: кому из псковичей точно нужен и как его получить Туристы отменяют брони в Псковской области из-за ковид-ограничений Аркадий Мурылев спрогнозировал падение выручки в общепите и рост безработных из-за введения QR-кодов Псковичам предлагают подписать петицию об отмене QR-кодов В облздраве назвали алгоритм действий для получения QR-кода после вакцинации Документ о вакцинации придется предъявлять зрителям псковского театра Михаил Ведерников: Если слабое здоровье – в места повышенного риска заболевания ходить нельзя QR-вопросы: Псков ждет ответы Владимир Зубов раскритиковал идею введения QR-кодов в маленьких городах Псковская область вводит QR-коды для посещения общественных мест В Псковской области ожидаются отмена дистанционки и введение режима QR-кодов
16.12.2021, 20:210 Министр промышленности ощутил на себе недостатки сотовой связи в Псковской области 16.12.2021, 20:110 В регионы повторно направили законопроект о QR-кодах в общественных местах 16.12.2021, 20:010 Псковские школьники поучаствовали в пилотном цифровом уроке 16.12.2021, 19:510 Губернатор опроверг информацию о вырубке лип для расширения проспекта Ленина в Великих Луках
16.12.2021, 19:360 Инвестиционную привлекательность Псковской области обсудят в пресс-центре ПЛН 16.12.2021, 19:250 Псковичей приглашают к участию в туристическом конкурсе 16.12.2021, 19:231 Второй этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове решили отложить 16.12.2021, 19:170 Интерактив: Безопасный путь к школе
16.12.2021, 19:160 Более 2000 обращений поступило на «прямую линию» с губернатором Псковской области 16.12.2021, 19:000 Минпросвещения и «Единая Россия» создали в регионах штабы по контролю за капремонтом школ 16.12.2021, 18:453 Фирменные магазины сети «Бизон» приглашают псковичей за качественной мясной продукцией 16.12.2021, 18:450 Жителя Стругокрасненского района заключили под стражу за разбойное нападение
16.12.2021, 18:300 Почему Пушкин не пришел на премьеру своей пьесы, расскажут псковичам 16.12.2021, 18:151 УФАС предписало Псковпассажиравтотрансу повторно провести торги по заправке автобусов газом 16.12.2021, 18:030 Сергей Грахов выступил за введение господдержки региональных программ капремонта 16.12.2021, 17:590 Пскович предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета ребенка
16.12.2021, 17:580 Более 80 заявок поступило на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове 16.12.2021, 17:531 Многодетная семья из Гдова получила путевку в Сочи 16.12.2021, 17:510 Главреда многотомника «Солдаты Победы» наградили почетной грамотой губернатора 16.12.2021, 17:290 Максимальной производительности по нацпроектам потребовал псковский губернатор
16.12.2021, 17:240 Ограничительные столбы установят на парковке на улице Петрова в Пскове 16.12.2021, 17:208 Госдума поддержала проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату 16.12.2021, 17:150 Проблему спецсчетов обсудили в общественном пресс-центре ПЛН 16.12.2021, 17:090 В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей страховой защиты
16.12.2021, 17:040 Снегопад не привел к массовым отключениям электроэнергии в Псковском районе 16.12.2021, 17:001 Здание почты могут снести на вокзале в Пскове для расширения парковки  16.12.2021, 16:580 Более 20 протоколов составили на «управляйки» в Пскове за плохую уборку снега 16.12.2021, 16:331 В Пскове предложили запретить катание с горы на улице Юбилейной
16.12.2021, 16:310 Псковича отправили на 8 лет в колонию за наркопреступления 16.12.2021, 16:190 У детского сада №22 в Пскове установят искусственную неровность 16.12.2021, 16:086 Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за «омикрона» 16.12.2021, 16:040 Алексей Севастьянов поднял «больную тему» капремонта домов
16.12.2021, 15:580 Новогоднее убранство Пскова. ИНФОГРАФИКА 16.12.2021, 15:550 Участок улицы Свердлова в Пскове предлагают сделать односторонним  16.12.2021, 15:497 Хвост виляет собакой 16.12.2021, 15:311 Дополнительная секция светофора появится на перекрестке улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове 
16.12.2021, 15:290 Фермера в Стругокрасненском районе оштрафовали из-за жалоб на запах трупного разложения 16.12.2021, 15:081 На участке улицы Гражданской в Пскове вернут одностороннее движение  16.12.2021, 15:020 В баре псковской гостиницы обнаружили фальшивую купюру 16.12.2021, 14:592 Назван район-аутсайдер по оплате взносов на капремонт в Псковской области
16.12.2021, 14:560 Инсценировку второго тома «Мертвых душ» увидят псковичи 16.12.2021, 14:482 Псковичка фиктивно прописала четверых иностранцев 16.12.2021, 14:456 Александр Братчиков призвал взыскивать с неплательщиков долги за капремонт 16.12.2021, 14:410 «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей 2021 года. ВИДЕО
16.12.2021, 14:380 Себежские полицейские вернули пенсионеру украденный телефон 16.12.2021, 14:310 Цифровая выставка живописи экс-хранителя усадьбы Ганнибалов открыта в соцсетях 16.12.2021, 14:254 Ниже «неуда», хуже некуда 16.12.2021, 14:171 Светящийся Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ
16.12.2021, 14:070 Начинается видеотрансляция круглого стола по вопросам реализации региональной программы капремонта 16.12.2021, 14:032 В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России 16.12.2021, 13:580 Председатель профсоюза работников промышленности РФ посетит Псковскую область 16.12.2021, 13:550 Жителя поселка Струги Красные осудили за избиение нескольких человек
16.12.2021, 13:320 Сигареты стоимостью пять миллионов рублей изъяли на складе в Себеже 16.12.2021, 13:250 Как появился романтизм и что сломалось в классицизме, расскажут псковичам на лекции 16.12.2021, 13:147 Михаил Ведерников проведет «прямую линию» с жителями региона 16.12.2021, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
16.12.2021, 12:543 Пьяный себежанин ударил полицейского ногой в лицо 16.12.2021, 12:360 «Гайд-парк»: Наталья Федорова об итогах 2021 года для Псковского района. ВИДЕО 16.12.2021, 12:322 На лед псковских водоемов сейчас выходят только безумные — Тала Нещадимова 16.12.2021, 12:221 Администрация Опочки возместит ущерб владелице поврежденного упавшим деревом автомобиля
16.12.2021, 12:130 Музыка Штрауса и Легара прозвучит на концерте «Венский Новый год» в Пскове 16.12.2021, 11:590 Пять человек за сутки скончались от коронавируса в Псковской области 16.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой 16.12.2021, 11:530 «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей 2021 года
16.12.2021, 11:431 Морозную новогоднюю ночь прогнозируют в Псковской области 16.12.2021, 11:380 Три автомобиля разбила упавшая с крыши глыба льда в Пскове 16.12.2021, 11:290 В Псковской области планируют передать более 4000 гектаров земли для сельского хозяйства 16.12.2021, 11:150 Еще шесть детских садов Пскова украсили фасады в рамках новогоднего конкурса
16.12.2021, 11:010 Пскович вошел в число лучших авторов научных книг в России 16.12.2021, 11:0012 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей - 2021. Итоги проекта 16.12.2021, 10:530 Жителя Куньинского района будут судить за непредумышленное убийство 16.12.2021, 10:458 «Рвутся провода и падают деревья»: Псковская область снова оказалась в эпицентре стихии
16.12.2021, 10:260 Дмитрий Быстров: Островский район получил более 45 млн рублей на ремонт дорог в 2021 году 16.12.2021, 10:150 Жительница Красногородска получила условный срок за кражу бензопилы 16.12.2021, 10:0210 Владислав Абрамов покинул пост директора компании «Псковжилстрой» 16.12.2021, 09:530 «Гайд-парк»: Наталья Федорова об итогах 2021 года для Псковского района
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru