Общество

В регионы повторно направили законопроект о QR-кодах в общественных местах

Законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения ко второму чтению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В четверг документ одобрила нижняя палата парламента в первом чтении. Как ранее говорил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, после этого проект вновь разошлют в регионы.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», — написал Володин в телеграм-канале.

Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Согласно тексту документа, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Ранее в правительстве заявили, что решения об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Там также отметили, что закон не коснется детей. Помимо этого, сертификат о вакцинации можно будет получить не только в электронной, но и в бумажной форме в МФЦ.

На этой неделе Голикова рассказала, что россияне, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачам, смогут сдать анализ на антитела и вне зависимости от их уровня получить сертификат с QR-кодом. Аналогичные правила будут распространяться и на граждан, привившихся зарубежными вакцинами.

Вице-премьер также отметила, что в перспективе в ковид-сертификате предусмотрят данные о временном или постоянном медотводе от прививки.

Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. В изначальной концепции предполагалось, что россиян обяжут предъявлять QR-коды не только в общественных местах, но и на железнодорожном и авиатранспорте. Однако от этой части решили отказаться.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.