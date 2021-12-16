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Общество

Депутатский прием и врачебную консультацию провел Игорь Дитрих в опочецком ФАПе

17.12.2021 12:24|ПсковКомментариев: 0

Вице-спикер областного Собрания депутатов, в недавнем прошлом заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы Игорь Дитрих провел прием граждан в фельдшерско-акушерском пункте деревни Макушино Опочецкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Народу будет много, - сразу предупредила парламентария местный фельдшер Татьяна Александрова. – Люди, как увидели объявление о приеме, говорят, обязательно придем – и как к депутату, и как к доктору».

Игорь Дитрих обратил внимание, что с момента его сентябрьского визита в Макушино, территорию у ФАПа благоустроили – выложили площадку тротуарной плиткой. В ближайшее время в пункте подключат интернет. По словам Татьяны Александровой, фельдшера с 45-летним стажем, условия для приема пациентов в новом ФАПе не идут ни в какое сравнение с прежним медпунктом, располагавшемся в здании, год постройки которого, как сказала медработник, не помнят даже деревенские старейшины.

Сейчас в Макушинском ФАПе обслуживаются жители волостного центра и двадцати окрестных деревень – в общей сложности 300 человек, 70 из которых дети.

«Как у вас идет прививочная кампания?» - спросил депутат. «Кто хотел, тот сделал прививку. Сейчас прививаем по одному-два человека в неделю – как кто-то записался, сразу заказываем вакцину и делаем прививку», - ответила фельдшер.

Игорь Дитрих поинтересовался наличием в ФАПе необходимых лекарственных препаратов. «Для экстренной помощи есть все – это без проблем, а вот продавать лекарства для населения мы пока не можем – нет лицензии, хотя люди очень просят», - рассказала фельдшер.

Востребованность такой услуги подтвердил пришедший на встречу с депутатом житель деревни Мощеново Сергей Иванов: «Для нас вопрос с приобретением лекарств стоит очень остро. Бывает, что дороги в город вообще нет, особенно весной, доехать можем только до волостного центра, а здесь лекарства не продают».

Игорь Дитрих отметил, что этой проблемой обеспокоены и депутаты – вопрос об организации продажи лекарств через сеть региональных ФАПов обсуждала согласительная комиссия. «Процесс идет и идет в нужную сторону, но не все так просто», - признал парламентарий.

Сергей Иванов озвучил еще одну волнующую жителей его деревни проблему – от Мощеново до Макушино нет автобусного сообщения. «Вот у меня пять детей учатся в школе в Опочке. Вынуждены идти 3 км пешком до автобусной остановки. У меня есть своя машина, но пятерых за раз мне не отвезти – лишат прав, а на такси не накатаешься, да еще попробуй это такси к нам вызвать – никто не хочет по нашим дорогам буксовать», - попросил депутата о содействии в организации автобусного сообщения между деревнями местный житель.

В «топ-3» деревенских проблем, как назвали их сами селяне, помимо дорог также попали борщевик и неустойчивая мобильная связь. В ситуации с приемом сигнала, как рассказала депутату жительница Макушино Светлана Кокорина, есть подвижки в лучшую сторону – в 50 метрах от ФАПа установлена новая вышка, а вот с заполонившим всю деревню борщевиком справиться не удается. По мнению женщины, необходимо обязать аграрные хозяйства, на чьих полях растет это опасное растение, проводить весь комплекс мероприятий по его уничтожению.

В ходе приема Светлана Кокорина получила и медицинскую консультацию. «Вы к нам как с неба свалились», - поблагодарила она Игоря Дитриха за врачебную помощь. «Ну почему с неба? Просто по дороге приехал», - пошутил Игорь Дитрих.

 

На встрече от граждан также прозвучали вопросы, касающиеся социального обеспечения многодетных семей, несогласия с размером начисленной платы за вывоз мусора и отсутствия уличного освещения.

«Проблемы разные – и маленькие, и большие, и системные, и частные. Совместно с главой районной администрации и с главой волости мы обсудим вопросы, которые можно решить на местном уровне. А те, что нужно решать не только в конкретном месте, но и в целом по области, я доведу до сведения председателя Собрания и губернатора», - озвучил алгоритм дальнейших действий Игорь Дитрих.

Депутат подчеркнул, что приемы граждан на местах – не только в районных центрах, но особенно в отдаленных волостях – обязательно нужны, такие встречи всегда находят отклик у людей.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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