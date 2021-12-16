Общество

Михаил Ведерников: Число летальных исходов остается высоким

258 647 жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса. Как рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте, за минувшие сутки, 17 декабря, в регионе привились первым компонентом 555 человек.

Полностью прошли все этапы вакцинации 253 484 человека в Псковской области (+1 565 за сутки). Ревакцинировался 28 431 человек (+344).

Как отмечает «МК в Пскове», на данный момент в регионе использовано 81,5% поступившей вакцины.

«Число летальных исходов остаётся высоким. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью, сделайте прививку», - призвал Михаил Ведерников.