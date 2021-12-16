Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальные холода в Псковской области

В ближайшее время Псковскую область ждут сильные холода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду ожидаются аномалии на 7-14°C ниже нормы. «Минимальные температуры до -23°C», — подчеркнул синоптик.

В Московской области в скором времени похолодает до -26°C, при этом в ряде регионов РФ температуры окажутся на 16-20°C ниже климатической нормы, заявил Вильфанд. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает «Газета.ру».

Представитель Гидрометцентра подчеркнул, что подобная погода связана с поступающими холодными массами из приполярных регионов. Прогнозируется, что воздух станет приходить даже не с Баренцева моря, как всегда, а с Таймыра.

«С воскресенья, 19 декабря, холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря — в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России», — отметил Роман Вильфанд.