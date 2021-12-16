Общество

МЧС призывает псковичей не рисковать жизнью и не выходить на неокрепший лед

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает жителей региона не подвергать опасности свою жизнь. Соответствующие предостережения размещены в субботу, 18 декабря, на сайте ведомства.

«Погодные условия в Псковской области не способствуют становлению прочного ледяного покрова. До наступления устойчивых морозов лед лишь визуально может казаться достаточно крепким, чтобы выдержать вес человека. Однако всегда находятся «смельчаки», которые не боятся выходить на лед водоемов», - отметили в МЧС.

Как следует из сообщения, в целях мониторинга ситуации на водоемах в осенне-зимний период специалистами аварийно-спасательной службы Псковской области была проведена ледовая разведка в акватории реки Великой и Псковского озера.

На Великой разведка проводилась от мкр. Корытово до Псковского озера.

«На участке реки от мкр. Корытово до моста 50-летия Октября толщина льда – 13-14 см. От моста 50-летия Октября до Ольгинского моста – 13-15 см. В районе радиозавода 9-10 см. В районе моста 50-летия Октября – 12 см, Ольгинского моста – 13 см, моста Александра Невского – 18 см. В районе н/п Родина толщина льда – 10 см, н/п Писковичи – 12 см, ж/к Видный – 10 см, н/п Муровицы – 7 см, н/п Горки – 10 см. Наблюдаются промоины диаметром в 1 метр около н/п Муровицы и многочисленные промоины в «створах» устья реки. В устье реки толщина льда – 2-5 см. Лед покрыт слоем воды и мокрого снега толщиной около 5 см. Лед не прочный: структура льда повсеместно состоит из твердого кристаллизованного замерзшего снега и шуги.

На Псковском озере разведка проводилась по маршруту: устье р. Великой – район н/п Жидилов Бор. Лёд толщиной повсеместно 15-20 см. Наблюдаются многочисленные поля наломанного и замёрзшего льда больших площадей. Лед покрыт слоем воды и мокрого снега толщиной около 5 см. Структура льда повсеместно кристаллическая», - сообщило Главное управление МЧС России по Псковской области и призвало жителей и гостей Псковской области воздержаться от выхода на лед.