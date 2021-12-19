Общество

В Псковской области выявили 167 новых случаев заражения COVID-19

167 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего - 69 560. Статистику опубликовал губернатор Михаил Ведерников.

«Тенденция к снижению роста заболеваемости пока сохраняется, но число новых случаев в сутки остается высоким», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

За все время пандемии в Псковской области выздоровели 61 134 человека (+322 за сутки), умерли 1 186 пациентов.

Всего специалисты провели 697 650 исследований на COVID-19, в том числе за прошедшие сутки сделали 1 445 тестов.