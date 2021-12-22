Общество

Отель «Покровский» снова порадовал горожан новогодними украшениями

Отель «Покровский» в Пскове украсили к Новому году. В этом году празднично оформили не только фасад, но и интерьеры отеля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в гостиничном комплексе.

«Мы решили порадовать всех гостей и жителей Пскова сказочным украшением нашего отеля. Внутри здания у нас появились настоящие миниатюрные города, домики, которые нам предоставило ООО "ПсковРусКартон". Маленькие гости приходят в восторг от этих домиков, которые в отеле с удовольствием вручают детям для поделок и раскрашивания. Такое решение создает внутри отеля непередаваемую атмосферу», - рассказали в отеле.

Кроме того, в «Покровском» появилась авторская фотозона, в создании которой принимал участие псковский художник. «Она рассказывает историю сказочной долины, где ожидают наступления Нового года. Эту удивительную картинку дополняют единороги, которые, к слову, выбраны не случайно, ведь это животное находится на логотипе нашего гостиничного комплекса. Фотозона расположена в холле отеля, ее нетрудно заметить по пути в лобби-бар, где гостей ожидают горячие напитки и новогодние десерты. Кстати, удобно угостить себя и друзей, если собираетесь прогуляться по набережной», - рассказала маркетолог отеля Екатерина Иванкив.

Фасады здания в этом году украсили в теплых желтых и нежно-голубых оттенках. «На улице у нас расставлены новогодние шары разных диаметров, которые так гармонично смотрятся в окружении сверкающего фасада отеля и украшенных улиц. Полагаем, у каждого, кто проходит или проезжает мимо, сразу складывается прекрасное новогоднее настроение. В этом году у нас красивая классика, соответствующая уровню четырехзвездочного отеля и нашему прекрасному городу», - заметила маркетолог.

Отметим, в прошлом году гостиничный комплекс «Покровский» подал заявку на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов зданий и стал победителем в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятия сферы услуг и сервиса». Отель получил 602 голоса - 48,2% от общего количества в этой номинации.