Общество

Строительство временного моста через Великую обсудили в Пскове

Строительство временного моста через Великую обсудили участники встречи с главой администрации Пскова Борисом Елкиным и главой города Еленой Полонской. Об этом сити-менеджер сообщил в Инстаграм.

В мероприятии приняли участие жители домов по улице Розы Люксембург. Они высказали свое мнение о строительстве временного моста в створе улицы Розы Люксембург и Профсоюзной на период ремонта Ольгинского.

Как отметил Борис Елкин, до начала строительства еще как минимум 2 года: сначала необходимо реконструировать Троицкий мост, и только потом приступать к Ольгинскому. В настоящее время проект временного моста находится в стадии разработки, окончательное решение по нему пока не приняли.

«Но жители уже сейчас выражают свои опасения: что будет с их домами, деревьями, движением внутри дворов. Волнуют граждан возможный шум, выхлопные газы, оживленное движение транспорта... Переживания людей понятны, и мы обязаны принять их во внимание, несмотря на то, что многие технические вопросы снимаются с повестки благодаря расчетам проектировщика и готовностью заложить в проект различные виды компенсации. Обязательно проработаем возможные компромиссные варианты выхода из сложившейся ситуации», - добавил глава администрации Пскова.

При этом Борис Елкин подчеркнул: Ольгинский мост однозначно находится в предаварийном состоянии, и его капитальный ремонт жизненно необходим городу. Без временного моста сделать это невозможно.

«Оптимальный вариант построить временный мост именно здесь: это позволило бы не ломать устоявшуюся схему общественного транспорта и дать возможность тысячам пешеходов ежедневно практически полностью сохранить свой привычный маршрут с одного берега на другой. Будем думать, как сделать так, чтобы были учтены интересы всех псковичей: и тех, кто живет рядом с проектируемым мостом, и тех, кто каждый день спешит на работу и домой по Ольгинскому мосту: пешком, на автобусе или на личном автомобиле», - заключил сити-менеджер.