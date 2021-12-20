Общество

Награждение победителей интеллектуального турнира состоялось в великолукском музее спорта

Награждение победителей интеллектуального турнира «Знатоки олимпизма» состоялось в великолукском музее спорта и олимпийского движения Псковского края. Об этом директор музея, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков сообщил в Инстаграм.

Интеллектуальное соревнование среди учеников общеобразовательных учреждений города Великие Луки «Знатоки олимпизма» прошло 19 ноября. Турнир ежегодно проводится при поддержке Олимпийского комитета России с целью изучения, распространения, популяризации гуманистических принципов и идеалов олимпийского движения, Олимпийских игр и олимпизма, пояснил Дмитрий Белюков.

Соревнование «Знатоки олимпизма» проводилось в один тур, в котором отыгрывалось 12 вопросов. Организаторы подготовили 2 блока вопросов для разных возрастных категорий обучающихся. Правила розыгрыша вопросов соответствовали кодексу спортивного «Что? Где? Когда?». Основным показателем для распределения мест по итогам турнира являлось количество очков, набранных командой, и рейтинг сложности «взятых» вопросов (при равном количестве очков у нескольких команд).

В турнире приняла участие 61 команда - около 300 человек)из 11 общеобразовательных учреждений.

«В связи с действующими эпидемиологическими требованиями по недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, каждая команда играла в своей школе. Вопросы для этого записали в виде аудиофайлов. Помощь в проведении турнира оказали 20 волонтеров Клуба интеллектуальных игр города и волонтерского отряда "На старте!" ВЛГАФК. Волонтеры собирали ответы, следили за соблюдением условий проведения, доставили карточки с ответами руководителю клуба для подведения итогов», - добавил Дмитрий Белюков.

Итоги турнира подводились в трех возрастных группах: группа «АЗ» (5-7 классы, 29 команд), «БУКИ» (8-9 классы, 19 команд), «ВЕДИ» (10-11 классы, 13 команд).

Организаторами турнира стали Великолукская олимпийская академия, музей спорта и олимпийского движения Псковского края, управление образования администрации города Великие Луки, клуб интеллектуальных игр «ВО!» города Великие Луки и дом детского творчества имени Александра Матросова.