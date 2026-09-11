Первые держатели карт ЕКП «Псковская» получили их в банках

В Псковской области в отделениях банков-эмитентов — партнеров проекта Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) началась выдача электронных карт жителя региона ЕКП «Псковская» для взрослых и ЕКПшка «Псковская» для детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Среди первых обладателей взрослой карты — президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, оформивший карту в одном из отделений Банка ВТБ в Пскове.

«Любое предложение должно поступать вовремя. Когда я пришел по делам в отделение банка, мне предложили оформить карту ЕКП "Псковская". Я уже слышал об этой инициативе как о единой карте жителя региона. Проект действительно актуален, а главное преимущество — возможность получения скидок и бонусов не только в Псковской области, но и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, с перспективой дальнейшего расширения на другие субъекты страны. Мне приятно быть в числе первых держателей карты, и я обязательно буду рассказывать о ее преимуществах бизнес-сообществу и жителям», — отметил Владимир Зубов.

В этот же день в отделении ВТБ свою первую банковскую карту ЕКПшка «Псковская» получил 11-летний пскович, пятиклассник Федор Рычнев. Для школьника карта станет не только удобным финансовым инструментом, но и персональным электронным ключом для прохода в школу.

В отделении Сбербанка карту ЕКП «Псковская» в числе первых получила жительница областного центра Елена Степанова. «Узнала из новостей о запуске карты ЕКП и решила сразу оформить. Опасалась, что процедура займет много времени, но все оформили буквально за 10 минут — очень просто и понятно. Планирую активно пользоваться картой как дома, так и во время поездок в Санкт-Петербург. Карта дает скидки у компаний-партнеров, при этом сохраняются привычные бонусы Спасибо, а еще можно делать переводы и оплачивать коммуналку без комиссии. Для меня это очень удобно», — поделилась впечатлениями Елена Степанова.

Проект реализуется на базе государственной информационной системы «Единая карта петербуржца». Соответствующее соглашение о межрегиональном сотрудничестве было подписано Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Оформить карты может любой гражданин Российской Федерации с постоянной регистрацией на территории Псковской области. Выпуск и обслуживание карт осуществляются бесплатно в отделениях Сбербанка и Банка ВТБ (ПАО). Подробная информация о сервисах, точках оформления и партнерских программах доступна на официальном региональном портале ekp.pskov.ru или по короткому номеру Единого информационного центра 122.