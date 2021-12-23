Общество

Еще восемь человек в Псковской области стали жертвами COVID-19

Еще восемь человек в Псковской области умерли от COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 214 человек в регионе. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, за прошедшие сутки в Псковской области выявили 157 случаев заражения коронавирусом, всего - 70 208. За все время пандемии вылечились 62 887 человек (+493 за сутки).

Комментируя эпидемиологическую обстановку в регионе, губернатор Михаил Ведерников отметил, что динамика выздоровления в области остается стабильно высокой.