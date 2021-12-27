Общество

Дмитрий Быстров о масштабной реконструкции площади в Острове

В 2022 году в Острове начнется масштабная реконструкция центральной площади. Глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал, как преобразится общественное пространство и станет ли оно очередной точкой притяжения туристов.

- Дмитрий Михайлович, в рамках какого проекта в Острове займутся реконструкцией площади? Какова стоимость работ?

- Работы по реконструкции участка площади и сквера имени Клавы Назаровой пройдут в рамках реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Этот конкурс входит в состав регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Сумма субсидии, которую получил Остров, составляет 56 млн 250 тысяч рублей.

- Какие именно работы пройдут на площади? Что-то кардинально изменится? Появятся ли новые объекты?

- Планируется, что подрядная организация выложит дорожное покрытие площади из тротуарной плитки, установит 30 уличных светильников. Также предусматривается выкорчевка и санация аварийных деревьев в сквере Клавы Назаровой. Будут обустроены пешеходные дорожки из брусчатки, газоны, высажены кустарники. Произведут монтаж стационарной сцены, обустроят общественный туалет, установят торговые павильоны.

Кроме того, там появятся малые архитектурные формы в виде топиариев, стилизованных скамеек, тематических площадок. Планируется террасирование сквера, устройство световых инсталляций. И, конечно же, установят информационные щиты.

- Сколько времени займет реконструкция? Когда начнутся работы?

- Работы по реконструкции объекта должны быть завершены к 1 ноября 2022 года. В обязанность подрядной организации будет входить разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы о достоверности определения сметной стоимости, после чего работы должны быть начаты не позднее 1 мая 2022 года.

- Станет ли реконструированная площадь точкой притяжения туристов?

- Безусловно, эта территория станет популярным городским пространством как среди организованных туристических групп, так и одиночных гостей города.

Вместе с тем, все преобразования направлены на то, чтобы они радовали самих жителей, создавали атмосферу уюта, комфорта, свежести, радости и гордости за свой город. Надеемся, что это будет тем местом, где захочется позитивно провести свободное время, куда можно с удовольствием позвать гостей и устроить фотосессию на интересных локациях.

Беседовал Михаил Синёв