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Общество

Команда Псковского технического лицея стала лучшей в региональном этапе киберспортивной лиги

27.12.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

Награждение команды Псковского технического лицея за победу в региональном и зональном этапах всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (четвертый сезон Школьной лиги) состоялось в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В состав команды вошли ученики школы: Олег Андреев, Данил Петров, Сергей Яценюк, Савва Яриза, Константин Ран, Владислав Каташов, Владимир Густов, Сергей Матвеенко, Ярослав Григорьев.

Сборная команда Псковского технического лицея заняла первое место с результатом 315 баллов, по следующим видам программ:

  • DOTA
  • Hearthstone
  • Clash Royale
  • Электронные шахматы
  • Поиск информации в Сети

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный наградил ребят благодарственными письмами и памятными призами Федерации компьютерного спорта России. Во время общения Алексей Несмашный отметил, что это очень сильный результат: стать лучшими по Северо-Западному федеральному округу и слажено дойти до финальной части всероссийской школьной лиги.

Отвечая на вопросы школьников, он заверил, что администрация города Пскова готова оказывать всестороннее содействие в развитии компьютерного спорта в городе, а также способствовать более активному участию школ города в занятии компьютерном спортом среди современной молодежи.

Теги: #администрация Пскова #киберспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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