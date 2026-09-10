День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер» и Международный день гинекологического здоровья отмечают сегодня

Международный день гинекологического здоровья, День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер», День портвейна и альпака, а также Международный день макияжа отмечают сегодня, 10 сентября.
Изображение сгенерировано нейросетью
Международный день гинекологического здоровья — праздник, появившийся в 2001 году, призван привлечь внимание к профилактике заболеваний репродуктивной системы и повысить осведомленность о женском здоровье в целом. Гинекологические осмотры помогают выявить опасные недуги, которые на ранних стадиях протекают в основном бессимптомно. В этот день проходят профилактические осмотры в женских консультациях, пациентам рассказывают о важности скринингов. В рекомендованном минимуме анализов: ежегодный осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза и ПАП-тест.
День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер» — шуточный праздник о конспирологических теориях приурочен к конкретному событию: 10 сентября 2008 года был запущен Большой адронный коллайдер. В этот день принято обвинять БАК в любых неприятностях — от пробок на дорогах до плохого настроения.
День портвейна, который учредил в 2014 году известный на весь мир Институт вин Дору и Порту (IVDP). Именно 10 сентября 1756 года португальский маркиз де Помбал издал указ, которым официально обозначил границы региона Дору для производства портвейна. С тех пор эта область остается единственным местом в мире, где могут производить этот напиток. В этот день проходят дегустации, экскурсии на винодельни и мастер-классы.
День альпака, который призван привлечь внимание к защите этих животных и особенностям их содержания. Альпаки — пушистые родственники верблюдов. Люди одомашнили их более 6000 лет назад и разводят ради гипоаллергенной шерсти.
Международный день макияжа — неофициальный праздник, который отмечают визажисты, бьюти-блогеры и все, кто считает макияж искусством. Праздник появился в 2016 году по инициативе американского визажиста и блогера Джеймса Чарльза — он хотел вдохновить людей на эксперименты с макияжем и показать, что косметика способна не только скрывать недостатки, но и подчеркивать индивидуальность. История декоративной косметики уходит в древность: например, сурьму для подведения глаз использовали еще в IV тысячелетии до н.э., а в Японии для осветления кожи применяли птичий помет, пишет «Газета.ru».