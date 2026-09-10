День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер» и Международный день гинекологического здоровья отмечают сегодня

Международный день гинекологического здоровья, День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер», День портвейна и альпака, а также Международный день макияжа отмечают сегодня, 10 сентября.





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Международный день гинекологического здоровья — праздник, появившийся в 2001 году, призван привлечь внимание к профилактике заболеваний репродуктивной системы и повысить осведомленность о женском здоровье в целом. Гинекологические осмотры помогают выявить опасные недуги, которые на ранних стадиях протекают в основном бессимптомно. В этот день проходят профилактические осмотры в женских консультациях, пациентам рассказывают о важности скринингов. В рекомендованном минимуме анализов: ежегодный осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза и ПАП-тест.

День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер» — шуточный праздник о конспирологических теориях приурочен к конкретному событию: 10 сентября 2008 года был запущен Большой адронный коллайдер. В этот день принято обвинять БАК в любых неприятностях — от пробок на дорогах до плохого настроения.

День портвейна, который учредил в 2014 году известный на весь мир Институт вин Дору и Порту (IVDP). Именно 10 сентября 1756 года португальский маркиз де Помбал издал указ, которым официально обозначил границы региона Дору для производства портвейна. С тех пор эта область остается единственным местом в мире, где могут производить этот напиток. В этот день проходят дегустации, экскурсии на винодельни и мастер-классы.

День альпака, который призван привлечь внимание к защите этих животных и особенностям их содержания. Альпаки — пушистые родственники верблюдов. Люди одомашнили их более 6000 лет назад и разводят ради гипоаллергенной шерсти.