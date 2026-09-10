Производство красной икры в России упало в три раза

С 20 мая (начало лососевой путины) по 7 сентября в торговый оборот было введено 2,6 тысячи тонн красной икры. Годом ранее за аналогичный период показатель составлял 7,66 тысячи тонн. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий по итогам исследования учета продукции в системе маркировки.

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«Показатель этого года за указанный период на 66% ниже уровня 2025 года и на 49% — 2024 года, когда было введено в оборот 5,15 тысячи тонн. При этом в 2025 году по сравнению с 2024 фиксировался рост на 49%», — отметили в пресс-службе оператора.

Там добавили, что снижение объема введенной в оборот красной икры напрямую связано с сокращением добычи лососевых рыб. Данную информацию подтвердили и в Росрыболовстве. В ведомстве сообщили, что на данный момент вылов тихоокеанских лососей составил более 92 тысяч тонн. При этом в начале путины со ссылкой на ученых прогнозировалась добыча на уровне 227 тысяч тонн. Как писали «Известия», такой результат мог стать худшим за последние 20 лет. Однако 4 сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме сообщил, что по итогам путины ожидается добыча всего 100–110 тысяч тонн.