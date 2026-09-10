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Новые банкоматы Сбера в псковских ТЦ могут определять пульс и давление

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Банкоматы нового поколения от Сбера появились в псковских ТРК «Акваполис» и ТДЦ «ФЬОРД плаза», сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

Фото: Сбер

Новый банкомат позволяет не только снять или внести деньги, но и получить консультацию по банковским продуктам или даже проверить состояние здоровья. Сделать это сможет любой клиент старше 18 лет. Устройство определяет пульс, давление, уровни стресса и утомления, подсчитывает индекс массы тела, выявляет предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови и риск нарушения её обмена, а также такие параметры, как жёсткость артериальной стенки и вариабельность сердечного ритма. Для этого достаточно приложить пальцы рук к датчикам и посмотреть в камеру банкомата — результаты через 30 секунд появятся на экране.

Особое внимание уделено взаимодействию с пользователями. Изображение будто выходит за границы экрана — это решение разработано специально для Сбера. Экран рассчитан на круглосуточную работу на протяжении 10 лет.

В банкомат встроен интеллектуальный помощник на базе нейросетевой модели Сбера ГигаЧат. С устройством можно общаться голосом. Уже сейчас через такой диалог доступны базовые операции — например, снятие определённой суммы, но это лишь начало. В будущем человек сможет подойти к устройству и сказать, например: «Внеси половину суммы мне на карту, а другую переведи подруге» — и банкомат выполнит операцию. Кроме того, голосовой помощник уже консультирует по любым банковским продуктам — от карт до вкладов. В последующем планируется сделать такое взаимодействие с клиентом более персонализированным.

Отдельный фокус — на инклюзивность и удобство для людей с особыми потребностями. У банкомата отрицательный угол наклона, поэтому к нему можно подъехать на коляске.

Таким образом, новый банкомат Сбера сочетает в себе новейшие финансовые решения, сервис экспресс-оценки здоровья и умного голосового ассистента, обеспечивая максимальный уровень заботы, комфорта и безопасности для всех.

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