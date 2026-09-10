От вопросов к решению: эксперты Альфа-Банка провели мероприятие по алгоритму работы с обращениями граждан

9 сентября в здании правительства Псковской области сотрудники Альфа Сферы, корпоративного университета Альфа-Банка, провели семинар, разработанный по запросу Министерства здравоохранения для сотрудников медучреждений, Министерства в Псковской области.

В ходе семинара участники разобрали нормативные документы, практики работы с обращениями граждан, реальные кейсы, обменялись лучшими практиками и познакомились с возможностями работы с ИИ и с вариантами его применения в работе сотрудников медучреждений.

Одним из вопросов, обсуждаемых во время мероприятия, стала качественная обратная связь от госучреждений в адрес граждан. Это далеко не формальность, а важнейший инструмент для повышения уровня сервиса и доверия к медицинским учреждениям. Умение грамотно и оперативно реагировать на обращения напрямую влияет на репутацию организаций и комфорт людей.

Основная аудитория программы – сотрудники медицинских организаций, которые чаще всего сталкиваются с обращениями граждан.

Особое внимание в методике уделяется юридической квалификации: при ответе на запросы специалисты обязаны определить, какое именно право гражданина, по его мнению, нарушено, и обязательно соотнести это со статьей федерального закона №323-ФЗ.

«Уверена, что знания и практические инструменты, которые участники получили в ходе мероприятия, помогут им в эффективной системе работы с запросами граждан. Желаю всем сотрудникам медицинских учреждений плодотворной работы и успешного внедрения полученных навыков», - региональный управляющий АО Альфа-Банк Ирина Баранова.