В РФ хотят учитывать волонтерский опыт при устройстве на госслужбу

В России могут начать учитывать волонтерский опыт при приеме на государственную службу. Такое поручение профильным ведомствам дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Росмолодежи, Минэку, Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорту и Рособрнадзору до 1 марта 2027 года предстоит запустить эксперимент по учету волонтерского опыта при приеме на госслужбу. До 1 апреля ведомства должны оценить вовлеченность кандидатов в добровольческие проекты и поддержать их инициативы. Бизнесу рекомендуют предоставить добровольцам на работе дополнительный выходной.

В 2025 году был принят закон, по которому компаниям разрешили включать в трудовой договор меры поддержки сотрудников, занимающихся волонтерством, пишут «Известия».