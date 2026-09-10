«Дневной дозор»: Нужно ли отказаться от иностранных слов на вывесках в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли отказаться от иностранных слов на вывесках в городе?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Несколько лет назад в Пскове был введен дизайн-код. Городские вывески привели к единому знаменателю: убрали латиницу и откровенно иностранные названия. Казалось бы, всё? Но нет. «Барбершопы», «пиццерии», «коворкинги» и «фудкорты» никуда не делись и продолжают пестреть на улицах.

Среди общественников всё чаще звучат идеи вернуться к исконно русским форматам и называть заведения «трактирами», «столовыми» или «блинными». Это вечный российский спор западников и славянофилов, который начался еще в XIX веке. Вспомним хотя бы славянофила Аксакова, который в свое время предлагал бороться с французскими заимствованиями и заменить слова «тротуар» и «будуар» на русские аналоги.

Так не пора ли сделать следующий шаг и окончательно очистить псковские вывески от иностранных слов? Разбираться в этом будем в программе «Дневной дозор».

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов считает, что заменять вывески еще раз нет никакого смысла.

«Слушайте, мы только недавно дизайн-код начали внедрять в городе. Грубо говоря, все вывески переделали, и сейчас предлагаете еще раз заставить весь бизнес, который и так в принципе страдает по понятным причинам, еще разок их поменять? Мне кажется, что это слишком частое обновление. Если вы обратили внимание, облик города поменялся. Есть некоторые вещи, барбершоп, допустим. Ну, барбершоп и барбершоп, все понимают. А как мы его сейчас поменяем на русский язык? Бородобрейная или как?»

Похожего мнения придерживается и его коллега - депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, он полагает, что неважно, на каком языке сделана вывеска, - нужно лишь придерживаться требований, которые уже существуют.

«Ранее вывески уже были приведены в более-менее одинаковый, надлежащий, более солидный вид. Я считаю, этого достаточно. Дальше какие-то шаги в этом вопросе предпринимать - это значит уже, скажем так, переборщить, создать дополнительные неудобства для бизнеса, который и так переживает достаточно сложные времена. Практического смысла в этом абсолютно никакого нет. Уже есть определенные требования к формату. На каком языке пишут - неважно. На китайском, на японском, на английском. Я считаю, этот шаг будет излишний».

Еще один парламентарий, депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин полагает, что если возникнут федеральные требования на подобные изменения в вывесках, то определенные шаги сделать можно, но никаких радикальных действий на данный момент предпринимать не стоит.

«Мое мнение: не надо пока трогать лишний раз бизнес в этом направлении. Им сейчас непросто. Понятно, что есть нормы, надо писать на русском языке и все остальное, но сейчас у нас очень много англицизмов. Как можно заменить слово суши, сушишоп? Я считаю, что это затронет в основном малое и среднее предпринимательство, даже больше малое предпринимательство. Каждая вывеска - это двадцать, тридцать тысяч рублей. Может быть, меньше, может быть, больше, но это расходы. Если, конечно, есть какая-то плановая задача, федеральный какой-то формат, то его, может, и можно в идеале реализовывать, но радикализировать эту историю я бы сейчас, наверное, не стал».

Перебором подобную идею называет и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Он считает, что заимствованные слова уже крепко засели в нашей обиходе.

«Я считаю, что это, конечно, перебор - вносить такие изменения и исключать еще и англицизмы. В принципе у нас все слова находятся в словаре, в обиходе есть в том числе иностранные слова. Ранее было введено исключение латинских букв из написания. Этого вполне, более чем достаточно. Поэтому я не считаю это необходимым и нужным для населения и для бизнеса. Думаю, что и бизнес критически к этому отнесется. Это никому не нужная затея, так скажем».

Общественный деятель Юрий Стреколовский назвал идею избавления от иностранных слов в вывесках - дикостью. По его мнению, заимствование слов обогащает русский язык.

«Нет, я думаю, что это дико, я думаю, что это абсолютное варварство и непонимание того, как вообще работают языки. Спокойно, особенно такой язык, как русский, они пускают в себя, осваивают лексику из других словарей, и она там остается и обогащает язык. Язык так работает, нельзя им управлять, это только вредит. И вообще, собственно говоря, эти все идеи и разговоры просто выдают в тех, кто эти разговоры ведет, варваров, которые свой язык не любят, не понимают. Им бы надо просто пойти и поучиться хотя бы в школе, хотя бы в десятом, в одиннадцатом классе, где все это проходят. Ни в коем случае не надо ничего менять - это дикость».

По мнению архитектора Сергея Станкевича, важный шаг в развитии дизайн-кода был сделан уже несколько лет назад. Сейчас же, по его словам, следуют идти дальше и прорабатывать с предпринимателями идеи индивидуализации вывесок, основываясь на исторической идентичности.

Фото: Сергей Станкевич / Telegram

«Безусловно, первый важный шаг, который был сделан в части дизайн-кода, уже показал большие и отличные результаты. Об этом говорят не только жители города, но и многие туристы, об этом говорят наши знакомые, друзья, об этом многие пишут, просто туристы в своих пабликах. Я сам много путешествую по разным российским городам, особенно малым. Вижу, насколько сильно Псков отличается в этом смысле в хорошую сторону. Но есть и интересные примеры в других городах, где пошли еще дальше, когда вывески выглядят уже не просто единообразно, а интересно и вписываются в какой-то общий исторический и культурный контекст того или иного города. У нас тоже уже такой небольшой, но первый шаг был сделан, когда на улице Пушкинской стали придумывать какие-то в старом стиле таблички, писать старые названия в дополнение к существующим. Я считаю, что это очень хороший шаг, и его нужно развивать. Что касается англицизмов, я бы здесь, что называется, не рубил с плеча. Во-первых, есть слова, которые исторически уже как-то сформировались у нас в России. С одной стороны, они являются английскими, а с другой стороны, являются общепринятыми мировыми названиями тех или иных бизнесов, видов продукции и так далее. Все-таки город Псков - это туристический центр. Мы понимаем, что сюда едут туристы из разных стран. Мы хотим, чтобы они ехали больше, здесь я бы деликатно подходил к этому вопросу».

Идеи об искоренении иностранных слов в публичном пространстве, в частности в городских вывесках, иногда звучат от разных представителей власти и общественности в других регионах, но наши собеседники не считают необходимыми такие радикальные меры. И мы придерживается их позиции. По словам наших спикеров, практика заимствования слов из других языков существует очень давно, она скорее обогащает язык, чем ухудшает ситуацию. К тому же новые изменения потребуют и новых финансовых вложений со стороны предпринимателей, которым и так в нынешней обстановке выживать непросто.

Александра Мошина