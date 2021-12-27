Общество

Палкинская прокуратура выявила нарушения на производстве питьевой воды

Палкинская прокуратура выявила нарушения на производстве питьевой воды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура провела соблюдение требований федерального законодательства при производстве и розливе питьевой воды. Проверка показала, что в компании индивидуального предпринимателя нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, сотрудник, который занимается розливом воды, не проходил обязательные предварительные медицинские осмотры и гигиеническое обучение. Кроме того, на предприятии не организовали сбор, хранение и утилизация отходов производства. На территории отсутствуют контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов, а договор на вывоз мусора со специализированной организацией не заключали.

Районная прокуратура внесла в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении выявленных нарушений.