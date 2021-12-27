Общество

Михаил Ведерников: Праздники встречаем без дополнительных ограничений

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил о том, что регион встречает праздники без дополнительных ограничений, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Праздники встречаем без дополнительных ограничений. Как и было анонсировано ранее, в новогоднюю ночь время работы общепита будет продлено до 2 часов ночи. На праздники будут разрешены салюты, а также ярмарки без уличных концертов на организованных сценах», - отметил он.

Глава региона рассказал, что в рамках культурной программы запланировано почти 500 мероприятий, крупнейшие из которых пройдут в Пскове.