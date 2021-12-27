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Общество

Акцию «Подарок новорожденному» в Псковской области продлили на 2022 год

29.12.2021 09:46|ПсковКомментариев: 0

Выдача сертификатов по акции «Подарок новорожденному» в Псковской области продолжится до 31 декабря 2022 года, следует из постановления администрации Псковской области от 24 декабря 2021 № 483 года. Опубликованный 28 декабря документ за подписью губернатора Михаила Ведерникова вносит изменения в постановление от 28 июня 2019 года № 252 «О проведении на территории Псковской области акции "Подарок новорожденному"».

В частности, срок проведения акции с 2019 - 2021 года продлевается на 2022-й год.

Сертификат будет выдаваться при рождении ребенка по 31 декабря 2022 года на территории Псковской области, в том числе вне медицинской организации, а также в медицинской организации, расположенной за пределами Псковской области, при усыновлении ребенка в возрасте до двух месяцев, родившегося с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года на территории Псковской области.

Ранее выдача предусматривалась до 31 декабря 2021 года.

Сертификат «Подарок новорожденному» дает право на получение детских товаров и принадлежностей в 13 магазинах в Пскове, Острове, Великих Луках и деревне Борисовичи (Псковский район).

Теги: #подарки #социальная сфера #новорожденные
Источник: Псковская Лента Новостей
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