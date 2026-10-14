Карьерные медитации впервые пройдут на «Дне профразвития» в Псковской области

Одной из главных новинок «День профразвития» в Псковской области станут карьерные медитации, которые помогут участникам правильно составить резюме, выбрать вакансию «по душе» и определиться со своим дальнейшим путем развития. Об этом рассказали министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и министр труда и занятости региона Алена Трунова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил Дмитрий Яковлев, карьерные медитации — это принципиально новая история, как для Псковской области, так и для самого «Дня профразвития».

«Мне очень понравилось, что весь этот трек — от доработки своего резюме и фотосессии до консультаций, пробного собеседования и получения конкретных предложений — логично завершается важным этапом. Там же, в наушниках, будет проходить аутотренинги. Они помогут привести себя в стабильное состояние перед множеством впечатлений и возможностей, услышать себя и принять уже взвешенное решение», — отметил Дмитрий Яковлев.

Отвечая на вопрос о том, как именно будет проходить этот процесс, Алена Трунова раскрыла технические детали, пригласив всех желающих оценить эффект на себе.

«Ребята заходят в помещение с приглушенным светом, где можно комфортно расположиться, надеть наушники, и одновременно у всех участников медитации включается предварительно записанная аудиодорожка с различными образами, которые участники представляют, и которые касаются карьеры. Но что уж рассказывать — приходите и попробуйте сами», — добавила Алена Трунова.

Регистрация на карьерные медитации, которые пройдут в рамках «Дня профразвития», уже открыта. Алена Трунова рекомендовала пройти ее заранее на официальном сайте, однако для тех, кто решит присоединиться в день события, регистрация на площадке будет доступна до 17:00.

Напомним, «День Профразвития: найди себя в Псковской области» — карьерное событие, которое впервые пройдет 15 и 16 октября сразу в двух городах: Пскове и Великих Луках 15 и 16 октября.