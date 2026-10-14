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Студентка ПсковГУ попала в финал Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра»

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Студентка института образования и социальных наук Псковского государственного университета София Дударева успешно преодолела отборочный этап конкурса студенческих проектов и попала в финал Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра», сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ.

Фото: ПсковГУ

В финале девушка представит разработку «Лавандовый сад», которая направлена на развитие мелкой моторики у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.

Студенты Максим Андреев и Евгения Загрядская участвовали в заочном этапе с командным социальным проектом «Без границ», но в очный этап не прошли.

«Желаем ребятам не останавливаться и идти дальше. Миссия конкурса — продвижение ценности профессионального развития в инклюзивной среде и помощь в выборе траектории карьеры. Поздравляем Софию и желаем успешной защиты проекта», - отметили в университете.
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