Студентка ПсковГУ попала в финал Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра»

Студентка института образования и социальных наук Псковского государственного университета София Дударева успешно преодолела отборочный этап конкурса студенческих проектов и попала в финал Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра», сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ.

Фото: ПсковГУ

В финале девушка представит разработку «Лавандовый сад», которая направлена на развитие мелкой моторики у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.

Студенты Максим Андреев и Евгения Загрядская участвовали в заочном этапе с командным социальным проектом «Без границ», но в очный этап не прошли.