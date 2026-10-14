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«Главное богатство города — его жители»: Депутат Госдумы поздравил Опочку с 612-летием

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Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей города Опочка с 612-летием населенного пункта в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Александр Козловский / Мах

Как отметил парламентарий, у каждого города свой характер, своя история и люди, благодаря которым он живёт и развивается.

«У Опочки за плечами больше шести веков — целая череда исторических событий, испытаний, достижений и славных имён. Но главное богатство города — это, конечно, его жители. Те, кто трудится здесь, растит детей, сохраняет традиции, заботится о родных улицах и с любовью относится к своей малой родине. Пусть Опочка становится ещё красивее, уютнее и комфортнее для жизни. Пусть появляются новые возможности для молодёжи, реализуются важные проекты, а у жителей будет как можно больше поводов гордиться своим городом. Желаю каждой семье благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне. А нашей имениннице — процветания и новых ярких страниц в её многовековой истории!» — заключил Александр Козловский.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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