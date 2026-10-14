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«Здесь действительно умеют работать»: Александр Козловский поздравил великолукский «Велмаш-С» с 82-летием

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Завод «Велмаш-С» - это то место, где люди действительно умеют работать. Такое мнение в своем поздравлении высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

Он отметил, что за этими цифрами — десятилетия труда, инженерных решений, производственных достижений и судьбы нескольких поколений заводчан.

«Сегодня "Велмаш-С" — один из ведущих российских производителей мобильного грузоподъёмного гидравлического оборудования и специализированной техники для лесной и ломоперерабатывающей отраслей. Предприятие хорошо известно далеко за пределами Псковской области, а его продукция востребована в самых разных регионах страны. Знаю завод не понаслышке, неоднократно бывал на производстве. Здесь действительно умеют работать, ценят профессионализм, сохраняют лучшие традиции отечественного машиностроения и при этом не стоят на месте», - отметил Александр Козловский.

Депутат добавил, что ему особенно приятно, что предприятие входит в состав Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России и является частью большой машиностроительной команды.

«От души поздравляю руководителя завода Сергея Сергиенкова, весь трудовой коллектив и ветеранов предприятия с 82-летием! Спасибо за преданность своему делу, ответственность и вклад в развитие промышленности Великих Лук и Псковской области. Желаю заводу новых производственных успехов, интересных проектов, стабильного развития и уверенного движения вперёд. А каждому, кто связал свою жизнь с "Велмаш-С", — крепкого здоровья, благополучия и заслуженной гордости за результаты своего труда!» - заключил парламентарий.
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