«Здесь действительно умеют работать»: Александр Козловский поздравил великолукский «Велмаш-С» с 82-летием

Завод «Велмаш-С» - это то место, где люди действительно умеют работать. Такое мнение в своем поздравлении высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

Он отметил, что за этими цифрами — десятилетия труда, инженерных решений, производственных достижений и судьбы нескольких поколений заводчан.

«Сегодня "Велмаш-С" — один из ведущих российских производителей мобильного грузоподъёмного гидравлического оборудования и специализированной техники для лесной и ломоперерабатывающей отраслей. Предприятие хорошо известно далеко за пределами Псковской области, а его продукция востребована в самых разных регионах страны. Знаю завод не понаслышке, неоднократно бывал на производстве. Здесь действительно умеют работать, ценят профессионализм, сохраняют лучшие традиции отечественного машиностроения и при этом не стоят на месте», - отметил Александр Козловский.

Депутат добавил, что ему особенно приятно, что предприятие входит в состав Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России и является частью большой машиностроительной команды.