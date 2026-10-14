С бывшего сотрудника Псковской таможни взыщут выплаты после приговора за взятку

Псковский городской суд удовлетворил иск Псковской таможни к бывшему сотруднику, осуждённому за получение взятки. С него взыщут излишне выплаченное денежное содержание, единовременное пособие и компенсацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как следует из материалов дела, сотрудник проходил службу в различных подразделениях Псковской таможни. 25 апреля 2025 года он был уволен по выслуге лет и получил все причитающиеся при таком основании выплаты.

Однако вступившим в законную силу приговором Невельского районного суда от 7 октября 2025 года Васин был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в пятикратном размере суммы взятки, а также запрет на пять лет занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах.

Решением суда от 17 февраля формулировку увольнения изменили: вместо «выслуги лет» основанием стало непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Рассматривая иск таможни о возврате выплат, суд руководствовался положениями Гражданского кодекса, согласно которым удержание компенсационных сумм допускается при наличии недобросовестности гражданина или счётной ошибки. Недобросовестность ответчика, по мнению суда, подтверждена как приговором, так и решением об изменении основания увольнения.

Иск удовлетворён в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу.