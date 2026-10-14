В Псковской области продолжается сбор корма для бездомных животных в Невеле

Жители Великих Лук и округов Псковской области продолжают участвовать в акции по сбору корма для бездомных животных, сообщил в Мах депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

Акция проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира» при поддержке фонда «Земляки». По словам депутата, к сбору присоединяются люди, которым небезразлична судьба животных, оставшихся без дома.

«Благодарен каждому за участие: когда в приюте десятки подопечных, такая поддержка нужна ежедневно», - сообщил Александр Козловский.

Сегодня представители фонда «Земляки» передали часть собранной неравнодушными жителями помощи в Невель — приюту «Невельские хвостики», которым руководит Юлия Беляева. Сейчас здесь находятся порядка 20 собак. За год помощь в приюте получают более сотни собак, а в летний период на попечении оказывается и много кошек.

«У каждого животного своя история, но всем нужны еда, уход, внимание и шанс обрести дом. Юлия посвящает этому практически всё своё свободное время. Забота о животных не заканчивается вечером и не откладывается до понедельника: их нужно кормить, за ними нужно убирать, помогать тем, кто заболел, искать хозяев. И так день за днём. От души благодарю Юлию Беляеву и всех волонтёров, которые помогают ей справляться с этой большой работой. Спасибо за ваше терпение, доброту и готовность брать на себя ответственность за тех, кто сам о себе позаботиться не может. Спасибо всем неравнодушным жителям, которые участвуют в акции. Благодаря вам у приютов появляется запас корма, а у людей, заботящихся о животных, — уверенность, что рядом есть поддержка», - отметил парламентарий.

Также он добавил, что сбор продолжается, и присоединиться ещё можно. Передать помощь можно в местные отделения «Единой России» в каждом из муниципалитетов, участвующих в акции. Вся собранная помощь будет доставлена адресатам.