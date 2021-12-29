Общество

Опубликован режим работы псковского аквапарка и торговых центров в новогодние праздники

Стал известен график работы торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

31 декабря «Акваполис» будет работать с 10.00 до 18.00, кроме магазинов:

«Перекресток» (будет открыт до 22.00),

DNS (до 19.00),

«Ловкий портной» (до 16.00).

1 января в галереях будет выходным днем, при этом с 12.00 откроются магазины «Перекресток», H&M, Dommo, DNS, кинотеатр «Мираж Синема» и фудкорт. Кроме того, с 13.00 гостей приглашают в ресторан «Инжир», а с 16.00 псковичи смогут посетить картинг PitStop.

С 2 января торгово-развлекательный комплекс начнет работать по стандартному расписанию работы: с 10.00 до 21.00.

Известен и режим работы торгового центра «Максимус» в новогодние праздники. 31 декабря он будет работать с 10.00 до 20.00, кроме:

магазина Zolla (с 10.00 до 18.00),

аптеки «Калина Фарм» (до 21.00),

супермаркета «Пятерочка« (до 21.00)

1 января в торговом центре будет выходным, однако будут открыты:

супермаркет «Пятерочка» (с 13.00 до 22.00),

аптека «Калина Фарм» (с 13.00 до 21.00),

магазин DNS (с 13.00 до 20.00).

2 января и далее «Максимус» начнет работу по стандартному графику, с 10.00 до 20.00, супермаркет «Пятерочка», как обычно, будет открыт с 9.00 до 22.00, аптека «Калина Фарм» — с 9.00 до 21.00, магазин «Подружка» с 9.00 до 21.00.

Торговый комплекс «ПИК60» в праздничные дни также будет работать по особому расписанию. 31 декабря его можно будет посетить до 18.00, при этом супермаркет «Мини-Лента» будет открыт до 21.00.

1 января — выходной, однако с 10.00 до 22.00 можно будет отправиться за покупками в «Мини Ленту».

2 января «ПИК60» будет работать с 12.00 до 21.00, а супермаркет «Мини Лента» — с 9.00 до 22.00.

С 3 января торговый комплекс перейдет на обычный режим работы, с 10.00 до 21.00.

Кроме того, опубликован график работы аквапарка «Акваполис». 31 декабря посетить его можно будет с 10:00 до 18:00 (вход в аквапарк — до 15:00). 1 января будет выходным днем, а с 2 января он начнет работать с 10:00 до 22:00.

Так как количество мест ограничено требованиями Роспотребнадзора, предварительное бронирование по телефону будет возможно только для владельцев вип-карт и именинников с гостями. «Если у вас этого нет, пожалуйста, купите билеты онлайн на нашем сайте или по живой очереди. Чтобы гарантированно попасть в аквапарк на новогодних каникулах с 2 по 8 января, лучше купить билеты онлайн», - отметили в администрации аквапарка.

Там также добавили, что билеты можно будет вернуть. «Если ваши планы поменяются, посещение отменится, возврат денег по онлайн-билетам производится без проблем. Никуда ходить не надо! Вы просто присылаете в личных сообщениях заявление на возврат и получаете деньги обратно», - пояснили в «Акваполисе».