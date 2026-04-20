Великолукские приставы сдали кровь ко Дню донора

Сотрудники отделения судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического муниципальных округов присоединились к акции «Сдай кровь — подари жизнь» в честь Международного дня донора крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Судебные приставы посетили филиал «Великолукский» Станции переливания крови Псковской области, где сдали кровь, внеся свой вклад в оказание помощи тем, кто в ней нуждается.

Для многих сотрудников участие в донорстве уже стало доброй традицией и возможностью внести личный вклад в спасение жизней. Донорская кровь ежедневно необходима пациентам медицинских учреждений, и такие акции позволяют пополнить ее запасы.

В УФССП России по Псковской области отмечают, что подобные инициативы направлены на развитие культуры донорства и формирование ответственного отношения к здоровью и жизни людей.