Великолукский молочный комбинат заплатил почти миллион за загрязнение ручья

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора добилось возмещения вреда, причиненного водному объекту в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СЗМУ Росприроднадзора

СЗМУ Росприроднадзора в 2024 году провело плановую проверку ООО «Великолукский молочный комбинат». Предприятие расположено в Великих Луках и занимается производством сливочного масла и сыра.

В рамках надзорного мероприятия экспертной лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» исследовала пробы сточной и природной воды. По результатам исследования проб сточных вод, отобранных в ручье без названия после очистных сооружений ливневой канализации предприятия, выявлены превышения по нефтепродуктам, БПКполн (полного биохимического потребления кислорода) и взвешенным веществам.

По факту загрязнения водного объекта произведен расчет вреда на сумму 976 тысяч рублей. В добровольном порядке ущерб не был возмещен. Управление направило иск о взыскании вреда. Судами двух инстанций подтверждена законность заявленных требований ведомства.

После вступления решения суда в законную силу и направления исполнительного листа в службу судебных приставов для принудительного взыскания, в марте 2026 года ущерб возместили в полном объеме. Денежные средства поступили в федеральный бюджет.