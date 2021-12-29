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Общество

В молодежных проектах в Пскове за год поучаствовали более 20 тысяч человек

30.12.2021 19:41|ПсковКомментариев: 0

В 2021 году при поддержке и непосредственном участии комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи в Пскове состоялось около 200 мероприятий для молодых псковичей, в которых приняли участие более 20 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Самым значимым мероприятием стал фестиваль молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача». Он состоялся уже в пятый раз и стал самым масштабным за всю историю. В нем приняли участие 262 ребенка – воспитанники 14 детских домов и интернатов Пскова и Псковской области.

Фестиваль проходил в онлайн-формате, юные творцы подавали заявки с творческими номерами и работами по восьми номинациям - голос, хореография, живопись, художественное слово, блогинг, фотоискусство, рукоделие и оригинальный жанр.

Победители и участники получили подарки к Новому году. Организаторами конкурса выступили Псковский областной центр народного творчества и комитет по культуре Псковской области.

Кроме того, в шестой раз в Пскове прошел «Сретенский бал». Мероприятие, приуроченное ко Дню православной молодежи и празднику Сретенья Господня, провели в онлайн-формате. В программу Сретенского бала в этом году включили мастер-классы по танцам, показ видеофильмов, информационные посты о балах и культуре танца, видеоряд с предыдущих Сретенских балов, конкурс фотографий. Участниками мероприятия стали 550 человек.

Также в этом году состоялся фотоконкурс «Берегите женщин, женщин берегитесь», приуроченный к Международному женскому дню. Участниками конкурса стали 27 человек, в их числе не только профессиональные фотографы, но и фотолюбители в возрасте от 14 до 35 лет. Работы конкурсантов оценивало профессиональное жюри – фотографы Пскова.

В преддверии Дня Ганзы в городе прошел творческий конкурс «Ганзейский Псков». Для участия в конкурсе необходимо было прислать фотографию, рисунок или коллаж на тему «Ганзейский Псков». Лучшие 10 работ включили в серию открыток, которую получил каждый победитель.

Помимо этого, для старшеклассников провели мероприятие «Профессионалы будущего – 2021». Главной целью мероприятия стала помощь школьникам в профессиональном самоопределении. Все желающие смогли познакомиться с историями успеха псковских профессионалов, а также узнать о преимуществах и недостатках таких профессий, как медицинский работник, инженер, учитель, повар, бармен, парикмахер. В мероприятии приняли участие 493 человека.

Псковский городской молодежный центр традиционно провел бесплатное массовое катание в Ледовом дворце Пскова, приуроченное ко Дню зимних видов спорта. В рамках мероприятия «Неделя здоровья» в Пскове состоялся турнир по волейболу, в котором смогли принять участие любительские смешанные команды. За победу в турнире сразились 10 команд.

170 человек приняли участие в акции «На работу на велосипеде». Ее участникам предложили отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учебы на велосипеде или самокате. Кроме того, во время акции проходил конкурс фотографий.

В рамках празднования Дня молодежи в 2021 году состоялась интеллектуально-развлекательная квиз-игра «Молодо-зелено», которую провел автор многочисленных квизов и брейн-рингов Михаил Черкасов. Семи командам предстояло не только продемонстрировать свой кругозор, но и подключить смекалку и логику.

Премьера спектакля «Приключение водяного Никса» состоялась в Пскове. Спектакль был проведен при поддержке проекта «Город Муз» в рамках Года Германии в России 2020/2021. Принять участие в спектакле смогли молодые семьи, в частности, семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.

11-й день рождения отметил в этом году Молодежный центр города Пскова. Мероприятие состоялось в онлайн-формате – в соцсетях учреждения прошел конкурс репостов. Победители получили подарки от Молодежного центра и призы от спонсора.

В уходящем году завершается конкурс молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Он приурочен к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова. В номинации «Лучший поэт», «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор» поступило 67 заявок от инициативной молодежи города. Все произведения молодых авторов войдут в традиционный печатный сборник «Чернильница», который в данный момент находится на этапе верстки. Награждение победителей планируется в январе 2022 года.

Еще одно событие – конкурс социально-значимых проектов среди молодежи «Есть идея». Из 11 заявок комиссия выбрала четыре победителя в трех номинациях. В направлении «Патриотика» лучшим признали проект Юлии Воеводиной «Фольклорные песенные традиции военных лет». В направлении «Добровольчество» победила Полина Гутовская с проектом «База бесплатных репетиторов для детей особых групп». В направлении «Урбанистика» победу одержали Снежана Емельянова с проектом «Пусть будет Ярко», который предполагает создание мурала на стене социального клуба «Мечта», и Екатерина Ломанова с проектом «МузГород» о создании муралов на стенах Детской музыкальной школы №5. Победители в номинациях «Патриотика» и «Добровольчество» получат на реализацию своих идей по 100 тысяч рублей из городского бюджета. Третий грант в номинации «Урбанистика» разделили между собой две победительницы по 50 тысяч рублей.

Теги: #молодежь #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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