Общество

Более 265 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса

265 058 человек в Псковской области привились от коронавируса, за прошедшие сутки вакцинацию в регионе завершили 482 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Эксперты прогнозируют новую волну (заболеваемости коронавирусом - ред.) уже в начале следующего года. Сделайте прививку, чтобы защитить свое здоровье», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 в Псковской области привились 265 204 человека, их них 419 - за прошедшие сутки. Ревакцинировались в регионе всего 31 293 человека (+16).

Использовали в Псковской области на данный момент 82,4% поступившей вакцины.