В Псковской области выявили 120 новых случаев заражения COVID-19, шесть человек умерли

120 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии в регионе коронавирусом заболел 71 381 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В Псковской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости. Спасибо всем, кто внес вклад в борьбу с инфекцией», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
На данный момент в области провели 715 757 исследований на коронавирус, 1 538 – за прошедшие сутки. Избавились от болезни в регионе за все время 67 704 пациента, 658 из них вылечились за прошедшие сутки. Умерли от коронавируса в Псковской области 1 257 человек (+6).
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 23630
Великие Луки – 11420
Бежаницкий район – 753
Великолукский район – 1897
Гдовский район – 1158
Дедовичский район – 1701
Дновский район – 563
Красногородский район – 695
Куньинский район – 639
Локнянский район – 543
Невельский район – 2917
Новоржевский район – 853
Новосокольнический район – 1968
Опочецкий район – 2269
Островский район – 3148
Палкинский район – 684
Печорский район – 1576
Плюсский район – 1131
Порховский район – 2275
Псковский район – 5933
Пустошкинский район – 759
Пушкиногорский район – 864
Пыталовский район – 791
Себежский район – 1653
Стругокрасненский район – 1050
Усвятский район – 465
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.