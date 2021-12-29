Общество

В Псковской области выявили 120 новых случаев заражения COVID-19, шесть человек умерли

120 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии в регионе коронавирусом заболел 71 381 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В Псковской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости. Спасибо всем, кто внес вклад в борьбу с инфекцией», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

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На данный момент в области провели 715 757 исследований на коронавирус, 1 538 – за прошедшие сутки. Избавились от болезни в регионе за все время 67 704 пациента, 658 из них вылечились за прошедшие сутки. Умерли от коронавируса в Псковской области 1 257 человек (+6).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 23630

Великие Луки – 11420

Бежаницкий район – 753

Великолукский район – 1897

Гдовский район – 1158

Дедовичский район – 1701

Дновский район – 563

Красногородский район – 695

Куньинский район – 639

Локнянский район – 543

Невельский район – 2917

Новоржевский район – 853

Новосокольнический район – 1968

Опочецкий район – 2269

Островский район – 3148

Палкинский район – 684

Печорский район – 1576

Плюсский район – 1131

Порховский район – 2275

Псковский район – 5933

Пустошкинский район – 759

Пушкиногорский район – 864

Пыталовский район – 791

Себежский район – 1653

Стругокрасненский район – 1050

Усвятский район – 465

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.