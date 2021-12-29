Общество

Новая вакцина от COVID-19 появится в России в начале 2022 года

Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» может пройти регистрацию до конца первого квартала 2022 года. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы планируем до конца этого года подать отчет. <...> Это шесть месяцев наблюдения после введения (вакцины испытуемым — ред.). Если так, то тогда это будет до конца первого квартала, в связи с необходимостью наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе-сентябре», — приводит ее слова РБК.

Вероника Скворцова также отметила, что площадка для создания рекомбинатных препаратов, организованная на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, полностью соответствует требованиям к производству и контролю качества лекарственных препаратов GMP.

По словам главы ФМБА, созданный цех рекомбинантных препаратов «позволяет масштабировать легко до 30 млн доз в год, возможно, даже больше».

Отметим, в июне 2021 года завершились доклинические исследования «Конвасэла», в результате которых удалось доказать ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.

30 декабря государственная корпорация «Ростех» сообщила, что выпускаемый ее дочерним холдингом «Нацимбио» препарат «КОВИД-глобулин» прошел клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России. По словам гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, в ходе испытаний препарат доказал свою безопасность и эффективность.