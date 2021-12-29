Общество

Более ста случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

105 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 71 605 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Тенденция к снижению заболеваемости пока сохраняется», - отметил Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

На данный момент в Псковской области провели 717 842 исследования на коронавирус, из них 1 080 - за прошедшие сутки. От болезни с начала пандемии в регионе избавились 68 234 пациента, за сутки - 144. Умерли от COVID-19 в области 1 263 человека.