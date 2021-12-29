Общество

Поезд Деда Мороза прибыл в Псков. ФОТО

Поезд Деда Мороза прибыл на железнодорожный вокзал Пскова сегодня, 6 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Зимнего волшебника» из Великого Устюга, путешествующего по российским городам, на перроне встречали несколько сотен псковичей. Перед прибытием и во время стоянки экспресса для посетителей вокзала подготовили развлекательную праздничную программу с участием артистов и аниматоров.

Дед Мороз поприветствовал детей и их родителей, а затем начал прием в самом поезде. На перроне продолжится концертно-развлекательная программа, а затем состоится прощание с Дедом Морозом и торжественное отправление состава из Пскова в 18.00.

Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой находится приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и представители ОЖД.