Общество

За сутки в Псковской области выявили 80 случаев заражения коронавирусом

80 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 72 168. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

За весь период пандемии в регионе выздоровели 68 545 больных коронавирусом (+28 за сутки), умерли 1 307 пациентов.

«Благодарю всех, кто в период новогодних праздников ответственно следовал всем требованиям и рекомендациям! Как показывают результаты проверок, таких большинство. Вместе справимся», - обратился к населению глава региона.