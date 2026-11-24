Доля жителей Псковской области с высшим образованием, которые работают по полученной в вузе специальности, за пять лет выросла с 24% до 26%. В целом по России этот показатель увеличился с 20% до 28%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.ru.

При этом с учётом смежных профессий показатель в Псковской области снизился с 51% в 2021 году до 36% в 2026-м. Работа 28% жителей региона не связана с полученной в вузе специальностью.

Среди российских регионов по доле работающих строго по специальности лидирует Вологодская область (53%). Далее следуют Волгоградская область (40%), Удмуртия и Ханты-Мансийский автономный округ (по 35%).

В целом по стране за пять лет наиболее заметный рост доли работающих по специальности зафиксировали в строительстве и недвижимости - с 27% до 39%, а также в сфере информационных технологий - с 20% до 32%. Обратная динамика наблюдается в юриспруденции, где показатель снизился с 59% до 46%, и в сфере науки и образования - с 35% до 30%.

Лидером по доле специалистов, работающих по профилю, остаётся медицина и фармацевтика (51%). За ними следуют юриспруденция (46%), сельское хозяйство (45%) и добыча сырья (44%).

По словам директора hh.ru по исследованиям Марии Игнатовой, одной из возможных причин изменений стало более успешное трудоустройство молодых специалистов по профилю.

«Среди опрошенных с высшим образованием в возрасте 18-24 лет доля работающих строго по специальности выросла с 10% до 33%. Это позволяет предположить, что молодые специалисты стали чаще находить применение полученному образованию непосредственно в своей профессии», - отметила эксперт.

Ещё одним возможным фактором стал высокий спрос на кадры в отдельных отраслях. В частности, активный поиск сотрудников в строительстве и ИТ мог способствовать возвращению специалистов с профильным образованием в профессию.