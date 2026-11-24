Злата Захарова из Локнянского муниципального округа стала дипломантом I степени на региональном фестивале «Искусство начинается здесь - 2026». Торжественное награждение участников состоялось в Городском культурном центре Пскова, сообщили в администрации Локнянского округа.

Фото: администрация Локнянского муниципального округа

Всего в конкурсных прослушиваниях приняли участие около 400 человек в возрасте от 4 до 35 лет. Конкурсанты продемонстрировали свои таланты в трёх номинациях: «Хореография», «Вокал» и «Художественное слово».

Завершился фестиваль гала-концертом, в ходе которого объявили результаты конкурса.

В администрации округа поздравили Злату Захарову с победой и поблагодарили руководителей творческих коллективов Локнянского культурно-досугового объединения за вклад в развитие и поддержку талантливой молодёжи.