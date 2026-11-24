Викторину к 145-летию первого общественного водопровода запустили в Пскове. Горожанам предлагают проверить свои знания об истории становления и развития городской системы водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском муниципальном предприятии «Горводоканал».

Изображение: «Гордовоканал»

«Вода в Пскове, стоящем на слиянии двух рек, никогда не была редкостью — но полтора века назад ее путь в дома горожан был весьма непростым. Ведра, коромысла, телеги — путь воды в дома горожан был настоящим испытанием, а сегодня мы привычно открываем кран — и вода просто есть. Сегодня этот путь воды скрыт от глаз: сотни километров труб под землей и сложные внутридомовые коммуникации. Но за привычным поворотом крана — почти полтора века инженерной работы, непростых решений и развития городской инфраструктуры. Викторина — повод пройти эту историю и взглянуть на привычные вещи по‑новому», — написали в «Горводоканале».