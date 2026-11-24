Первый этап благоустройства набережной реки Великой завершили в деревне Родина Псковского муниципального округа. В ходе голосования за территории для благоустройства проект набрал более 3 300 голосов. Об этом глава муниципалитета Наталья Федорова сообщила в Max.

Фотографии: Наталья Федорова / Max

Работы стартовали весной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Главная цель проекта - создать удобный и безопасный спуск к реке и обустроить зону отдыха.

«В начале пути мы понимали, что территория сложная и достаточно большая по площади, поэтому благоустраивать её предстояло этапами», - отметила Наталья Федорова.

За сезон специалисты укрепили и забетонировали подпорную стенку, которая отделяет верхнюю площадку от склона у реки Великой. На площадке установили перильное ограждение, скамейки и урны, провели озеленение. Часть дорожки к реке вымостили плиткой.

Накануне Наталья Федорова вместе с депутатом муниципального Собрания Александром Ивановым проверила выполненные работы. Подрядчику передали замечания для устранения.

Сейчас инициативная группа жителей готовит заявку на участие в региональном конкурсе инициативных проектов, чтобы продолжить благоустройство набережной в рамках проекта «Дорога к Великой».