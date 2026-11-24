Внесение изменений в закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» рассмотрели депутаты регионального парламента на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект внесён губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Проектом предлагается увеличить доходы бюджета ТФОМС на 2026 год до 13,5 миллиардов рублей, расходы — до 14 миллиардов рублей. Изменения связаны с уточнением налоговых и неналоговых доходов, возвратом остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, дополнительными средствами на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, а также перераспределением расходов, в том числе на финансовое обеспечение ОМС за счёт иных источников.

Сбалансированность бюджета обеспечивается за счёт остатка средств фонда на 1 января 2026 года в размере 455,5 миллионов рублей. Параметры 2027–2028 годов остаются без изменений.

Законопроект поддержан единогласно.