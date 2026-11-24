Сотрудники Госавтоинспекции помогли экстренно доставить в больницу женщину с инсультом в Локне 18 ноября. Полицейские преодолели около 70 километров, чтобы своевременно передать пациентку врачам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД России.

Фото: УМВД России по Псковской области / Max

Около 15:00 к сотрудникам ДПС, которые дежурили в посёлке Локня, обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что возле одного из кафе его матери внезапно стало плохо, и попросил помочь доставить её в больницу.

Полицейские посадили женщину в полуобморочном состоянии в патрульный автомобиль и доставили в приёмное отделение больницы Великих Лук, где её уже ждали врачи.

Медики диагностировали у пациентки инсульт. По словам специалистов, счёт шёл на минуты, поэтому своевременная транспортировка сыграла решающую роль.

Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, она идёт на поправку. Позже её сын позвонил в дежурную часть полиции и поблагодарил сотрудников за профессионализм и неравнодушие, заключили в УМВД России по Псковской области.